ABD'den flaş açıklama: Musul tamamen kuşatma altında
2017-05-16 14:56 | www.trend.az | 1
Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü DEAŞ'ın Musul'da tamamen yenilmek üzere olduğunu söyledi
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Musul operasyonu ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.
Sözcü, DEAŞ'ın Musul'da tamamen kuşatıldığını ve yenilginin eşiğinde olduğunu açıkladı.
Irak ordu sözcüsü ise, Musul'da DEAŞ'ın elinde sadece 12 kilometrekarelik bir alanın kaldığını söyledi.