ABD'den flaş açıklama: Musul tamamen kuşatma altında

2017-05-16 14:56 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü DEAŞ'ın Musul'da tamamen yenilmek üzere olduğunu söyledi

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Musul operasyonu ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Sözcü, DEAŞ'ın Musul'da tamamen kuşatıldığını ve yenilginin eşiğinde olduğunu açıkladı.

Irak ordu sözcüsü ise, Musul'da DEAŞ'ın elinde sadece 12 kilometrekarelik bir alanın kaldığını söyledi.