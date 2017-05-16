В Баку задержан давший ложную информацию о бомбе подросток

2017-05-16 14:23 | www.oxu.az | 3

В Баку задержан подросток, сообщивший заведомо ложную информацию об акте терроризма.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

В информации сообщается, что 15 мая в 12:41 неизвестный позвонил по мобильному телефону в службу «112» министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщив: «На стадионе «Пограничник» заложена бомба, пришлите людей» и затем отключил телефон.

В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников «Службы звонков 102» МВД, Главного розыскного управления Бакинского городского управления полиции, Хатаинского и Наримановского РУП был установлен и задержан 14-летний житель Баку М. Х., преднамеренно сообщивший заведомо ложную информацию о терроризме.

По факту возбуждено уголовное дело.

З.Г.

