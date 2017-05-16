НСТР: Вещание зарубежных каналов в Азербайджане будет адаптировано к стандартам

2017-05-16 14:30 | www.oxu.az | 3

«На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении на обсуждение был выставлен законопроект «О вещании кабельной сети», который еще больше улучшит деятельность в сфере кабельных сетей».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил председатель Национального совета телерадиовещания Азербайджана Нуширеван Магеррамли.

По его словам, новый закон будет регулировать отношения между абонентами и вещателями, а также учитывать вопросы безопасности национального рынка.

Н.Магеррамли отметил, что в зарубежных странах – Турции, России, Казахстане и т.д. – иностранные каналы, транслируемые в кабельных сетях, показывают только местную рекламу:

«В Азербайджане же до сих пор такого не было. Но теперь в новом законе поставлено такое требование. Считаю, что это очень важный момент. Дело в том, что ситуация на рекламном рынке Азербайджана нас очень беспокоит. Если внести это изменение в законодательство, то это станет большой поддержкой рекламному рынку и телерадиовещателям».

Н.О.

