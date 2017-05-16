Дожди не повлияли на производство сельхозпродукции в Азербайджане - замминистра

2017-05-16 13:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Ливневые дожди не нанесли ущерба производству аграрной продукции в Азербайджане, сказал во вторник на пресс-конференции, посвященной открытию 23-ей азербайджанская международная выставки "Пищевая Промышленность" заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхам Гулиев.

По словам Гулиева, дождливая погода является положительным фактором для развития производства в таких отраслях как зерноводство, хлопководство и в целом для развития растениеводства.

"По нашим данным ливни и град в некоторых горных районах Азербайджана не нанесли ущерба производству сельхозпродукции. Безусловно, хотелось, чтобы природные катаклизмы в целом не наносили ущерба аграрному сектору. Что касается оборудования для разгона туч, то имеются определенные причины, по которым эти методы не могут быть использованы. Это в первую очередь связано с тем, что Азербайджан в настоящее время находится в состоянии войны", - сказал Гулиев.

(Автор: Гусейн Велиев)

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