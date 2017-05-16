Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в сфере ИКТ

2017-05-16 14:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Китай обсудили расширение сотрудничества в сфере ИКТ, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном во вторник.

Согласно сообщению, обсуждения прошли в рамках встречи министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева с президентом компании Huawei по Центральной Азии и Кавказу Джеймсом Ченом, прошедшей во время визита азербайджанской делегации в Китай.

На встрече, в ходе которого обсуждалось сотрудничество двух стран в сфере ИКТ, было также отмечено, что экономические отношения между Азербайджаном и Китаем продолжают развиваться. Было подчеркнуто, что Азербайджан уделяет большое внимание развитию ненефтяного сектора, в частности ИКТ.

В рамках визита министр также встретился с вице президентом компании CAMC Engineering Co. Ltd Чен Ю Фангом, где были обсуждены перспективы развития сотрудничества.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Китаем и Азербайджаном в январе-апреле 2017 года составил 395,56 миллиона долларов, из которых 183,79 миллиона долларов приходятся на экспорт в Китай.

Китай является одним из основных торговых партнеров Азербайджана - страна занимает четвертое место в торговом обороте Азербайджана по итогам четырех месяцев 2017 года.

(Автор: Анвар Мамедов)