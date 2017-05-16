Милли Меджлис принял законопроект «О вещании кабельной сети» в первом чтении

2017-05-16 15:18 | www.apa.az | 2

В ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект «О вещании кабельной сети».

Как сообщает АПА, информацию о проекте предоставил председатель комитета по культуре ММ Рафаель Гусейнов.

В состоящем из 17 статей и 4 глав законопроекте отражены вопросы, связанные с запретом рекламы на транслируемых в стране иностранных каналах, имущественным правом кабельных сетей и др.

Проект был вынесен на голосование и принят.