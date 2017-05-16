Депутат: «Нарушения закона в связи с интернет-телевидением должны строго наказываться»

2017-05-16 15:23 | www.apa.az | 4

«В Азербайджане нарушения закона в связи с интернет-телевидением должны строго наказываться».

Как сообщает АПА, об этом во время своего выступления на заседании Милли Меджлиса заявил заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов.

«Каждый, кто хочет, покупает камеру, снимает и транслирует об Азербайджане за рубежом все что захочет. Например, спрашивают кого-то о проблемах в одном из азербайджанских районов. Мы выясняем, что этот человек вообще не проживает в этом районе. Во время апрельских боев на фронте в прошлом году такого рода лица распространяли подобную дезинформацию. В связи с этим следует принять серьезные меры», - заявил он.