Иностранные религиозные деятели смогут проповедовать в Азербайджане

2017-05-16 14:44 | www.oxu.az | 2

Приглашенным в Азербайджан со стороны религиозного центра религиозным деятелям разрешат проводить в стране религиозную пропаганду.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был обсужден проект изменений в закон «О свободе вероисповедания».

На данный момент иностранцам и лицам без гражданства запрещается проводить в Азербайджане религиозную пропаганду.

Согласно другому предложенному в законопроект изменению, получившие религиозное образование за рубежом граждане Азербайджана могут быть допущены Управлением мусульман Кавказа с согласия соответствующих органов исполнительной власти к проведению относящихся к Исламу обрядов и церемоний.

На основе действующего законодательства, получившим религиозное образование за рубежом гражданам Азербайджана запрещается проводить относящиеся к Исламу обряды и церемонии.

Помимо этого, осуществление религиозным центром отправления граждан в религиозные образовательные учреждения зарубежных стран для получения образования, обмена студентами и педагогами религиозных образовательных учреждений, а также религиозных деятелей и специалистов с согласования с соответствующим органом исполнительной власти также входят в изменения, предложенные в этот законопроект.

В нынешнем варианте отправление граждан за рубеж для получения образования в религиозных образовательных учреждениях и спорные моменты, касающиеся обмена религиозными деятелями, осуществлялись религиозным центром или религиозными управлениями с согласования с соответствующими органами исполнительной власти.

Проект изменений был вынесен на голосование и принят.

Н.О.

