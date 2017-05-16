Военный эксперт: Саргсяна надо уничтожить, как только он прибудет в Карабах

2017-05-16 14:50 | www.oxu.az | 2

«Азербайджанская армия не должна ограничиваться уничтожением принадлежавшего ПВО Армении зенитно-ракетного комплекса «ОСА» в направлении Физули-Джебраил. Я даже предлагаю и настаиваю на том, чтобы для окончательного решения карабахского конфликта преступный президент Армении вместе со своей командой был уничтожен по прибытии в аэропорт Ханкенди или в направлении Физули-Ходжавенд».

Как передает Oxu.Az, об этом İstiPress заявил полковник-лейтенант запаса, военный эксперт Узеир Джафаров.

Говоря о том, какие шаги предпримет Армения в ответ на уничтожение своего зенитно-ракетного комплекса, эксперт заявил, что Азербайджан не должен ничего бояться или опасаться.

З.Г.

