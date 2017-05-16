Баку-2017: В полуфинал Исламиады вышли шесть азербайджанских боксеров

2017-05-16 14:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В полуфинал IV Игр исламской солидарности Баку-2017 вышли шесть азербайджанских боксеров, говорится в сообщении Федерации бокса Азербайджана, распространенном во вторник.

Шестым боксером стал Рауф Рагимов в весовой категории 81 кг.

Победив в первом бою малазийского боксера Хафидза Адли Мохду, азербайджанский боксер со счетом 5:0 обыграл в четвертьфинале пакистанца Али Хана. Его полуфинал состоится завтра с египетским боксером Абдельрахманом Абдельгаввадом.

До Рауфа Рагимова в полуфинал вышли Тайфур Алиев (56 кг), Джавид Челябиев (60 кг), Тамерлан Абдуллаев (69 кг), Теймур Мамедов (91 кг) и Магомедрасул Меджидов (+91 кг).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)