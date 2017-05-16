В Азербайджане разрешат работать ряду религиозных деятелей, получивших зарубежное образование

2017-05-16 14:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана во вторник на пленарном заседании принял поправки в закон "О свободе вероисповедания", которые смягчают некоторые положения, касающиеся религиозной деятельности иностранных граждан и лиц, получивших образование за рубежом.

Действующее законодательство запрещает иностранцам и лицам без гражданства вести в стране религиозную пропаганду. Кроме того, проводить религиозные обряды также не могут и граждане Азербайджана, получившие образование за рубежом.

Принятые поправки предусматривают, что граждане Азербайджана, получившие зарубежное религиозное образование, смогут проводить мусульманские церемонии и обряды в Азербайджане с разрешения Управления мусульман Кавказа, который в свою очередь согласовывает этот вопрос с соответствующим органом исполнительной власти.

Также, поправки предусматривают, что отправку граждан на обучение в религиозные образовательные учреждения в других странах, обмен религиозными деятелями, специалистами, а также студентами и преподавателями религиозных образовательных учреждений осуществляется религиозным центром [Управлением мусульман Кавказа] по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти.

(Автор: Азад Гасанли)