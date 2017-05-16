Депутат от ПЕА: «В связи с кабельным вещанием нарушаются права граждан»

2017-05-16 15:33 | www.apa.az | 3

В Азербайджане предложено ужесточить наказание за нарушения закона о кабельном вещании.

Как сообщает АПА, с этим предложением на заседании Милли Меджлиса выступил заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что группа лиц наживается за счет кабельного телевидения, а люди страдают: «Если ночью моросит дождь, то трансляция прерывается. Однако несмотря на то, что гражданин сталкивается с этой проблемой, он не может сократить сумму оплаты. И наоборот, как только оплата задерживается, вещание прерывают. Здесь нарушаются права граждан. В связи с этим мы должны внести в законодательство серьезные изменения».