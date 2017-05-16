Политолог: «Ликвидация ВАК это не правовое, а политическое решение»

2017-05-16 15:41 | www.apa.az | 3

Об этом АПА сказал депутат Хикмет Бабаоглу, комментируя ликвидацию ВАК на основе иска Минюста России. Он отметил, что Азербайджан благодаря своему геостратегическому положению важный партнер России на Южном Кавказе. Это партнерство охватывает экономическую, политическую, военную, социальную сферы: «Азербайджан всегда учитывал стратегические интересы России в регионе, развивал сотрудничество в рамках международных организаций. Россия также является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Россия один из региональных акторов, ответственных за будущее региона. Такие решения могут испортить российско-азербайджанские отношения. Это противоречит духу политического диалога и партнерства между двумя странами. Видимо, какие-то силы заинтересованы в том, чтобы испортить их».

Х.Бабаоглу считает, что основания для закрытия ВАК были полностью субъективными: «В Азербайджане была проведена большая работа для сохранения русского языка, культуры и литературы».

Гейдар Алиев и президент Ильхам Алиев предприняли все необходимые шаги для сохранения в стране русского языка и культуры, деятельности русскоязычных образовательных учреждений, русской общины, а также обеспечения проживающих в стране представителей русской общины гражданскими правами. Эта политика продолжается и сегодня. В нашей стране функционирует много русскоязычных школ. Проживающие в Азербайджане представители русской общины могут пользоваться правовой системой нашей страны так же, как и все азербайджанцы.

Руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу сказал АПА, что даже если связывать отмену регистрации ВАК с какой-либо правовой процедурой, нужно отметить, что это не правовой, а политический вопрос: «Во-первых, Кремль недоволен проектами TAP, TANAP, Баку-Тбилиси-Карс. Каждый из этих проектов проходит мимо России, и, хоть и немного, ослабляет региональную силу России. Во-вторых, Азербайджан наращивает свое военное превосходство над оккупантом на фронте. Как раз в день принятия решения о закрытии ВАК азербайджанская армия уничтожила на оккупированных территориях зенитно-ракетный комплекс оккупанта. Кремль не скрывает недовольства тем, что Азербайджан превосходит Армению по военной мощи. Поэтому эта страна прибегла к различным шагам для ослабления Азербайджана, для создания ему проблем. В-третьих, Кремль, как и на предыдущих президентских выборах в Азербайджане, задумывается о путях влияния на официальный Баку. В прошлый раз незадолго до президентских выборов в Москве был создан «Союз миллиардеров», в котором наряду с проживающими в России азербайджанскими олигархами заняли место не являющиеся олигархами Рустам Ибрагимбеков и Аббас Аббасов. Но у обоих имеются проблемы с азербайджанской властью. Видимо, началась подготовка к реализации нового плана по оказанию давления на власть в Азербайджане. Первым шагом решено было закрыть ВАК».