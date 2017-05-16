МИД Азербайджана о ликвидации ВАК

2017-05-16 15:04 | www.oxu.az | 3

Ликвидация Всероссийского азербайджанского конгресса по иску министерства юстиции Российской Федерации на фоне политики президента России, направленной на развитие отношений между этническими общинами и их более активное участие в общественно-политической жизни России, вызывает серьезное сожаление и удивление.

Об этом Oxu.Az заявил глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя решение российского Минюста о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса.

«Эта организация принимала активное участие в общественно-политической жизни России, играла эффективную роль в диверсификации азербайджано-российских отношений и развитии межрегионального сотрудничества. Представители Конгресса неоднократно награждались высшим руководством России.

Всероссийский Азербайджанский Конгресс существовал как организация, объединяющая другие многочисленные этнические и национальные меньшинства, проживающие в России. Конгресс как неправительственная организация был создан на основании законов России и в соответствии с ними. Наряду с Конгрессом, в Российской Федерации действуют неправительственные организации, объединяющие различные этнические и национальные группы, в том числе Союз армян России.

В отношении к неправительственным организациям национальных меньшинств в политической плоскости, мы расцениваем такую дискриминацию против Конгресса как недружественный шаг. Считаем, что подобный подход не только не служит балансу межнациональных отношений в России, концепции реформ, проводимых в стране, укреплению межкультурного диалога, но и не вызовет позитивный резонанс в азербайджано-российских отношениях. В этом шаге мы усматриваем проявление дискриминации и пристрастного отношения к людям, являющимся гражданами Российской Федерации, по их этнической принадлежности. Разумеется, если прийти к выводу, что армянские диаспорские круги имеют столь сильное влияние на внутреннюю и внешнюю политику России, то, несомненно, такая угроза перспективам развития российско-азербайджанских межгосударственных отношений вызывает у нас сожаление.

Подобный непонятный и неожиданный шаг в условиях динамичного развития и углубления азербайджано-российского диалога и многостороннего сотрудничества в последние годы показывает, насколько опасным может быть удар армянской политики по российско-азербайджанским отношениям», - заявил Х.Гаджиев.

Н.О.

