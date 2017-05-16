Каннский кинофестиваль: история и интересные факты – ВИДЕО

2017-05-16 15:07 | www.oxu.az | 3

В среду, 17 мая, на Лазурном берегу состоится открытие самого престижного киносмотра планеты. Аэропорт Ниццы готовится принять частные самолёты с первыми лицами Голливуда, а лучшие отели Канн — Majestic Barriere и Martinez переходит на усиленный режим работы: количество персонала в дни киносмотра увеличивается вдвое, передает Oxu.Az со ссылкой на life.ru.

По данным журнала Tropical Magazine, во время Каннского кинофестиваля в этих двух отелях подаётся 50 000 блюд, раскупоривается около 40 000 бутылок шампанского, съедается 1500 килограммов морепродуктов, 700 килограммов фуа-гра и около 500 килограммов чёрной икры.

Почему отменили первый Каннский фестиваль? Сколько стоит «Золотая пальмовая ветвь» победителя и кто стал первым обладателем награды в истории самого престижного кинофестиваля в мире? На самые интересные вопросы мы ответили в историческом видео о Каннском кинофестивале.

A.C.

