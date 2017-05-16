Баку-2017: Руслан Лунев может завоевать четвертую золотую медаль Исламиады

2017-05-16 14:45 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский стрелок Руслан Лунев вышел в финал соревнований IV Игр исламской солидарности Баку-2017 по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, набрав 574 очков.

Два других азербайджанских стрелка Расул Мамедов и Таир Агазаде выбыли из дальнейшей борьбы на квалификационном этапе.

Руслан Лунев уже заработал три золотые медали Исламиады.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)