Завершаются работы над новым Генпланом Баку

2017-05-16 15:15 | www.oxu.az | 3

«Работы над «Планом зонирования и использования территории города Баку» (Генплан) близки к завершению».

Как передает Oxu.Az, об этом Modern.az заявил глава аппарата Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Агамирза Джанмирзоев.

Глава аппарата отметил, что во время общественного обсуждения «Плана зонирования и использования территории города Баку» (Генплан) с учетом предложений и рекомендаций соответствующих государственных структур, в том числе Исполнительной власти города Баку, в проект были внесены изменения.

«В настоящее время работы по проекту близки к завершению. Общественность информируют об этом», - отметил он.

Агамирза Джанмирзоев также рассказал, что последний Генплан Баку был утвержден Советом министров Азербайджанской ССР, и этот документ охватил период до 2005 года.

Новый Генплан – «План регионального развития Большого Баку» охватит период до 2035 года.

У.А.

