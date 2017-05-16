В Баку пропал ребенок – ФОТО

2017-05-16 15:22 | www.oxu.az | 3

В районе между станциями метро «Иншаатчилар» и «20 Января» Ясамальского района Баку пропал 12-летний Амин Заур оглу Дадашов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, мальчик ушел в спортивную школу, расположенную в поселке Бакиханова, но до нее так и не дошел. Одет шестиклассник в голубую рубашку, джинсы, при себе имел школьный портфель.

Всех, кто имеет какую-либо информацию об Амине Дадашове, могут позвонить его родственникам по номерам: (055) 555-42-79, (055) 808-28-86.

Полиция также просит всех, кто располагает какой-либо информацией о мальчике, позвонить в МВД по номеру 102 или в Управление полиции Ясамальского района, расположенное по адресу: улица Абдулвахаба Саламзаде, 1055-й квартал (по дороге от Тбилисского проспекта до круга Гялябя). Телефон: 434-02-02.

Н.О.