Ликвидация ВАК может бросить тень на сформировавшееся за долгие годы доверие между Азербайджаном и Россией - госкомитет

2017-05-16 15:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Ликвидация ВАК может бросить тень на сформировавшееся за долгие годы доверие между Азербайджаном и Россией, говорится в распространенном во вторник обращении Госкомитета по работе с диаспорой в связи с аннулированием регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК).

«Ликвидация Верховным судом России регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса на основе обращения министерства юстиции РФ 15 мая 2017 года была встречена с чувством глубокого сожаления и серьезной обеспокоенностью со стороны всей азербайджанской общественности, соотечественников, проживающих в России, и других зарубежных странах. Несмотря на усилия соответствующих государственных структур, отдельных организаций Азербайджана, а также руководства ВАК, Верховный суд России, допустив несправедливость, обеспечил иск об аннулировании регистрации одной из самых больших общественных организаций, функционирующих в этой стране», - говорится в заявлении.

Опираясь на многочисленные обращения соотечественников, проживающих в России и в других странах, Госкомитет еще раз заявляет, что это решение полностью противоречит духу отношений стратегического сотрудничества между двумя странами, сущности многовековых дружественных отношений народов. «Это решение, принятое в период стремительного развития связей плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Россией, когда наши народы и государства больше всего нуждаются во взаимной поддержке, может бросить тень на доверие, сформировавшееся за долгие годы между нашими странами", - говорится в заявлении.

Ликвидация регистрации самой большой диаспорской организации Азербайджана в России, выполняющей посредническую миссию в переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и являющейся одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, может подорвать веру в беспристрастность этой страны у азербайджанской общественности, говорится в заявлении.

Госкомитет с пониманием относится к протесту представителей общественности, СМИ, активистов диаспорских организаций, и считает важным довести до внимания неправильность возложения ответственности за это решение на отдельных лиц, руководство отдельных госструктур и ВАК. Все съезды, заседания ВАК проходили в формате, согласованном с соответствующими госструктурами России. На всех выборах в руководство ВАК выдвигались кандидатуры авторитетных лиц, известных общественности и политической элите России. Поэтому есть серьезные основания для мнения о том, что основания, приведенные в решении суда, субъективны и неадекватны, говорится в заявлении. «Учитывая необходимость уважительного отношения к решению суда, ВАК в соответствии с российским законодательством обратится в соответствующие судебные инстанции, и постарается восстановить справедливость. Будут предприняты все шаги для пересмотра в соответствии с законодательством решения суда о ликвидации ВАК, достижению объективной, справедливой правовой оценки, которая будет служить интересам наших стран и народов», - говорится в обращении Госкомитета по работе с диаспорой.

15 мая Верховный суд России на основе обращения министерства юстиции РФ ликвидировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.

(Текст: Кямаля Сеидова)