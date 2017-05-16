Игры исламской солидарности демонстрируют, что исламские страны хотят мира – глава делегации

2017-05-16 15:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Игры исламской солидарности демонстрируют, что исламские страны хотят мира, сказала Trend глава делегации Йемена на Исламиаде в Баку Наэла Наср Аббас Наср.

«Во многих исламских арабских странах сейчас идет война, и мы хотим показать миру, что мы не ищем войны, мы ищем мира. Мы хотим развивать отношения с другими странами. Ислам – мирная религия. И наша цель показать это миру», - сказала Аббас Наср.

Глава йеменской делегации отметила, что проведение Исламиады очень важно для исламских стран, так как это дает им возможность собраться вместе, поделиться опытом и улучшить отношения.

«Мы очень рады участвовать в этих играх. Спорт – это мир, и мы стремимся к миру», - сказала глава делегации.

Аббас Наср отметила, что организация IV Игр исламской солидарности в Баку очень хорошая, и в деревне атлетов для спортсменов созданы все необходимые условия.

По словам главы делегации, очень хорошо, что в этом году в программу Исламиады впервые была включена женская гимнастика – художественная и спортивная.

«Было бы хорошо включить в последующие Игры больше соревнований среди женщин», - сказала Аббас Наср.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Елена Косолапова)