Депутат: «Следует создать условия для кабельного вещания интернет-телевидения»

2017-05-16 16:28 | www.apa.az | 3

«В Азербайджане посредством кабельного вещания транслируются телеканалы соседних стран. Примером тому являются российские телеканалы. В связи с тем, что деятельность одной части из них связана исключительно с музыкой и искусством, проблем быть не может. Однако другие телеканалы исходят ядом по отношению к Азербайджану».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса во время обсуждения закона «О кабельном вещании» сказал депутат Гудрат Гасангулиев.

Он отметил, что должен быть урегулирован вопрос прекращения вещания этих телеканалов: «У всех действующих на территории Азербайджана интернет-телеканалов должна быть возможность кабельной трансляции. Важно обеспечение кабельного вещания интернет-телеканалов на основе контракта. То есть если вещатель отказывается от этого, то должен обосновать свое решение».