ОПЕК отчиталась о добыче в апреле

2017-05-16 15:29 | www.oxu.az | 3

ОПЕК в апреле нарастила добычу нефти на 65 тыс. баррелей в день по сравнению с мартом - до 31,78 млн баррелей в сутки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в майском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

По сравнению с октябрем 2016 года добыча нефти ОПЕК снизилась на 1,12 млн баррелей в день. Таким образом, в отчетном месяце картель выполнил венское соглашение о сокращении добычи только на 96% после 100% месяцем ранее. В среднем приверженность ОПЕК соглашению за четыре месяца его действия также составляет 96%.

«Более высокий уровень добычи нефти в Нигерии и Саудовской Аравии компенсировали снижение добычи в Ливии и Иране, из-за чего общая добыча ОПЕК выросла на 65 тыс. баррелей в сутки в апреле до 31,78 млн баррелей в день», - говорится в докладе.

Страны вне картеля выполнили соглашение на 66%, сократив с октября добычу на 369 тыс. баррелей. В марте этот показатель составил 51%. Совокупная ежесуточная добыча нефти странами вне ОПЕК составила 18,721 млн баррелей. Россия выполнила условия соглашения на 77% (231 тыс. баррелей), Мексика – на 99% (99 тыс. баррелей), Оман на 106%. Казахстан же, напротив, нарастил добычу на 45 тыс. баррелей в сутки.

У.А.

