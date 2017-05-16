Вспышка гепатита А зафиксирована в Европе

2017-05-16 15:34 | www.oxu.az | 3

Вспышка гепатита А зафиксирована в 13 странах Европы.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, с июня 2016 года зарегистрировано 674 случая заболевания.

Cлучаи заболевания зарегистрированы в Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Голландии, Португалии, Испании и Швеции.

Гепатит А - вирусное заболевание печени, которое передается через грязную воду, руки, продукты питания. Его инкубационный период составляет 28 дней.

Н.О.