Северный пригород Хомса покинули 460 боевиков

2017-05-16 15:14 | www.trend.az | 3

Более 2300 боевиков и членов их семей покинули пригород Эль-Ваер на севере сирийского провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска) в соответствии с соглашением о локальном примирении, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

По его информации, вывод 10-й группы боевиков начался в понедельник и будет продолжен до второй половины дня. 50 автобусов вывезли из Эль-Ваера 2350 человек, в том числе 460 боевиков, и направились в провинцию Идлиб.

Как отмечает SANA, после эвакуации очередной партии членов вооруженных бандформирований Эль-Ваер станет практически свободным от боевиков. Планируется, что последняя группа боевиков будет выведена в субботу.

Эль-Ваер оставался последним оплотом вооруженных группировок в Хомсе. В марте 2014 г. по условиям перемирия туда временно переместились 5 тыс. боевиков из старинных кварталов города.