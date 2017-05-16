Фонд: Для удовлетворения требований некоторых кредиторов Bank Standard не хватит средств

2017-05-16 16:37 | www.apa.az | 2

«Для удовлетворения требований некоторых кредиторов Bank Standard, находящегося в процессе ликвидации, не хватит средств». Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил исполнительный директор Фонда страхования вкладов Азад Джавадов. По его словам, по настоящее время застрахованным вкладчикам банка выплачена компенсация на 437 млн. манатов.

«По оценке KPMG, ликвидные активы банка составляют 195 млн. манатов. Видимо, для удовлетворения требований некоторых кредиторов Bank Standard не хватит средств».