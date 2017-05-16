Наличные кредиты от Unibank с оплатой от 19 АЗН

2017-05-16 15:45 | www.oxu.az | 2

Теперь для осуществления ваших летних планов можете взять крупный кредит. Unibank повысил максимальную сумму выдачи наличных кредитов до 15 000 манат, а месячная оплата за нее начинается с 19 АЗН. Отныне кредиты, которые вы возьмете, значительно снизят ваши ежемесячные оплаты.

Какие преимущества вы получаете, взяв кредит в Unibank?

- Минимальные ежемесячные платежи по кредиту, начинающиеся от 19 манат

- Срок кредита до 36-ти месяцев

- Кредитные процедуры очень просты

- Поручитель не требуется

- Каждый, у которого есть официальный доход, может обратиться касательно наличного кредита

- Требование к минимальной заработной плате - всего лишь 175 AZN

- Комиссия за кредитные процедуры составляет 1%

- Процентная ставка начинается от 23%

- Относительно наличного кредита вы можете обратиться в филиалы и в Unibank Mobile, заказ онлайн-кредита также возможен посредством unibank.az.

Теперь, уникальная кредитная карта Unibank ALBALI PLUS, которая объединяет в себе четыре банковских продукта, доступна для граждан страны. Каждый, у которого есть официальный доход, может обратиться в филиалы Unibank касательно кредитной карты ALBALI PLUS с лимитом до 5000 AZN.

Так как Albalı Plus является международной картой, Вы можете ее использовать и за пределами страны.

Реализуйте свои летние планы с нами!

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank обладает широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az либо на официальные страницы банка в Facebook и Twitter (www.facebook.com/unibank.az ,https://twitter.com/unibank).

Unibank – банк для всех и каждого!