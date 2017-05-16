Исламиада: Руслан Лунев взял четвертое золото

2017-05-16 15:51 | www.oxu.az | 2

Азербайджанский стрелок Руслан Лунев выиграл соревнование по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и завоевал четвертую медаль на Исламиаде.

Как передает Oxu.Az, азербайджанский спортсмен набрал больше всего очков - 240.7.

На втором месте оказался турок Юсуф Дикеч, бронзу взял Мухаммад Ахтар из Пакистана.

Другие азербайджанские спортсмены Расул Мамедов и Таир Агазаде прекратили борьбу в квалификационном раунде.

A.M.

