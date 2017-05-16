В Азербайджане вводится правовое регулирование кабельного вещания

2017-05-16 15:28 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана во вторник на пленарном заседании принял во втором чтении закон "О вещании в кабельных сетях".

Законопроект состоит из четырех частей и 17 статей и охватывает все аспекты деятельности кабельных каналов.

Как сообщил председатель парламентского комитета по вопросам культуры Рафаэль Гусейнов на пленарном заседании парламента, этот закон учитывает как интересы предпринимателей и абонентов, так и государственные и национальные интересы.

По его словам, при разработке законопроекта был изучен опыт таких стран, как США, Великобритания, Китай и Украина.

Закон также определяет ограничения для рекламы на зарубежных телеканалах, ретранслируемых операторами кабельного телевидения Азербайджана.

Председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Азербайджана (НСТР) Нушираван Магеррамли ранее отмечал, что трансляция рекламы зарубежных стран наносит непосредственно вред местному рынку рекламы. По его словам, когда в 2002 году принимался закон «О телерадиовещании», кабельная сеть еще не была так развита. Поэтом НСТР регулировал эту сферу за счет своих внутренних возможностей.

«Однако в этой сфере произошли как качественные, так и количественные изменения. Сегодня в Азербайджане существуют 17 юридических и физических лиц, занимающихся вещанием в кабельных сетях, и 15 – занимающихся интернет-вещанием. Помимо этого, если раньше вещание в кабельных сетях охватывало только часть Баку, то теперь оно охватывает не только Баку, но и Сумгайыт, Мингячевир и другие города. Если раньше в кабельных сетях транслировались 40-50 каналов, то теперь их число достигло ста, появилось также интернет-вещание. Эта сфера так стремительно развивается, что появилась необходимость в ее законодательном регулировании», - отмечал Магеррамли.

(Автор: Азад Гасанли)