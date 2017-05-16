В России взрыв газа разрушил подъезд жилого дома: Есть жертвы – ФОТО + ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-05-16 15:56 | www.oxu.az | 2

Спасатели во вторник днем извлекли тело женщины из-под завалов частично разрушенного в результате взрыва четырехэтажного жилого дома в Советском районе Волгограда.

Как сообщает Oxu.Az, об этом передал корреспондент Интерфакса с места события.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли два человека.

14:57

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Волгограде.

Как передает Oxu.Az, в Главном управлении МЧС РФ по Волгоградской области сообщили ТАСС, что в результате взрыва обрушился один подъезд.

«Взрыв газа произошел в четырехэтажном жилом доме, когда там работали газовые службы», - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли два и ранены пять человек.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, ведется разбор завалов. По данным экстренных служб, разрушены около 10 квартир.

Н.О.