Франция оштрафовала Facebook

2017-05-16 16:03 | www.oxu.az | 2

Национальная комиссия по информационным технологиям и свободе Франции (Commission nationale de l'informatique et des libertes, CNIL) оштрафовала Facebook на 150 тысяч евро.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в коммюнике регулятора.

«Вслед за объявлением в 2015 году Facebook об изменениях в политике использования данных CNIL осуществляла контроль на местах и онлайн, чтобы проконтролировать соблюдение закона о защите данных», - говорится в заявлении.

В результате проверок были выявлены многочисленные нарушения этого закона. В частности, «Facebook использовал личные данные для адресной рекламы», отмечает регулятор.

В январе 2016 года руководство CNIL предложило Facebook исправить недочеты в течение трех месяцев. Позднее этот срок был продлен. Однако изменений в работе, на которых настаивала французская сторона, не произошло.

Н.О.