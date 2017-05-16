IranAir получил первые четыре самолета ATR

2017-05-16 15:35 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Иранский авиаперевозчик Iran Air принял в Тулузе первую партию самолетов ATR 72-600, говорится во вторник в официальном аккаунте производителя самолетов в соцсети Twitter.

Фархад Парвареш, глава Iran Air, выступая на церемонии передачи самолетов, выразил удовлетворение по поводу реализации сделки.

Далее он выразил надежду, что с получением ATR72-600 его страна обеспечит максимальную эффективность и надежность.

Чтобы обновить свой авиапарк, Ирану требуется 500 новых самолетов в течение следующих 10 лет, включая более 100 бортов для рейсов, которые заменят старые самолеты, которым более 20 лет.

По условиям контракта стоимостью 536 миллионов долларов, европейский производитель самолетов должен доставить в Иран в 2017 году девять ATR 72-600.

Ранее Иран также заключил соглашения с Airbus и Boeing.

(Автор: Эльмира Таривердиева)