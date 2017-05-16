Выборы мэра Еревана требуют признать недействительными

2017-05-16 15:35 | www.trend.az | 2

Партия «Еркир цирани» («Страна абрикоса») требует от ЦИК Армении признать недействительными результаты выборов в Совет старейшин Еревана, пишут армянские СМИ. В качестве обоснования отмечается, что на конечном результате сказался объем имевших место фальсификаций.

«Партия «Еркир цирани» зафиксировала, что сотрудники полиции Республики Армения совместно с [правящей] Республиканской партией осуществили повсеместную фальсификацию (распечатка, перемещение и кража сейфов, предусматриваемых для документов для проведения выборов; факты подкупа избирателей и привода их на участки, применение силы к кандидату в мэры Заруи Постанджян и ее доверенному лицу Лилит Дрампян)», — говорится в заявлении.

Партия приводит доказательства того, что многим участникам голосования заранее раздали бюллетени с «галочкой» в пользу кандидата от партии президента. «Почти на всех недействительных бюллетенях отметка перед третьим номером – Республиканской партией – была расставлена одинаково», — в частности, говорится в заявлении, адресованном Центральной избирательной комиссии.

Напомним, что за 2 дня до голосования о допущенных РПА нарушениях заявила третья сила-участница – блок «Елк» («Выход»), который требует от ЦИК признать регистрацию Республиканской партии Армении потерявшей силу. Данное заявление было отклонено.