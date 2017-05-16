Генпрокуратура сделала предупреждение руководителю новостного портала

2017-05-16 16:51 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате проведенного расследования было установлено, что в опубликованных в разное время на интернет-портале «Anaxeber.az» статьях распространена не уточненная, не соответствующая действительности, не основанная на официальных заявлениях госорганов информация, содержащая охраняемую государством тайну, связанную с военной, внешнеполитической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельностью. Распространение этих сведений нанести ущерб безопасности Азербайджанской Республики.

«Кроме того, в этих статьях было допущено незаконное распространение сведений о предварительном расследовании. В связи с этим главный редактор новостного портала Азер Талыбов был вызван в Генеральную прокуратуру. В соответствии с требованиями закона «О прокуратуре», от него было потребовано прекратить распространение на интернет-портале, руководителем которого он является, сообщений ради сенсации. Кроме того, ему было сделано официальное предупреждение о том, что в случае продолжения распространения такого рода информации без согласования с пресс-службами официальных государственных структур, а также в случае продолжения незаконного распространения содержащих государственную тайну сведений в его отношении будут приняты более строгие меры, предусмотренные законодательством», - говорится в информации.