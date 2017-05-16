Еще один друг дочери президента Грузии задержан за наркотики

2017-05-16 16:58 | www.apa.az | 2

По обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств задержан Торнике Качарава – друг дочери президента Грузии Анны Маргвелашвили.

Как сообщает АПА со ссылкой на newsgeorgia.ge, полиция задержала Качарава минувшим вечером. В данный момент он находится в камере предварительного заключения. Анна Маргвелашвили также побывала в здании полиции, куда перевезли арестованного Качарава.

«Да, Торнике Качарава задержали вчера. Ему пока не предъявляли обвинения. Ведется экспертиза изъятого у него вещества», — сообщили в пресс-службе МВД.

Между тем дочь президента не верит версии следствия и считает, что полицейские подкинули наркотики молодому человеку. В марте Анна Маргвелашвили выступила в эфире передачи «Арчевани» на телекомпании «Рустави-2» и заявила, что полицейские собираются подкинуть Торнике Качарава наркотики и арестовать его.

«Я делала заявления о том, что моему другу, Торнике Качарава собираются подкинуть наркотики. Мне позвонили и сказали, что подкинули какой-то порошок или лекарство. Пока не знаю, еще точно не выяснено. Мы ждем. У него реально ничего не было», — сказала Маргвелашвили сегодня в интервью «Рустави-2».

В марте 2017 года сотрудники МВД Грузии задержали за наркотики еще одного друга дочери президента — Михаила Татаришвили. Он находится в предварительном заключении. Тогда Анна Маргвелашвили вместе со своими друзьями организовала акцию протеста в Тбилиси у административного здания МВД.

Против Татаришвили возбуждено уголовное дело по статье «незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотического средства, его аналога или прекурсора», что карается лишением свободы сроком до шести лет.