Салим Муслимов об изменениях в пенсионное законодательство

2017-05-16 16:10 | www.oxu.az | 3

«Изменения в правилах начисления трудовых пенсий не коснутся лиц, вышедших на пенсию до первого июля 2017 года».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

«Как вы знаете, с первого июля 2017 года вступает в силу закон «О внесении изменений в закон «О трудовых пенсиях»». Хочу отметить, что новые правила начисления трудовых пенсий не коснутся лиц, вышедших на пенсию до первого июля. Они будут распространяться на тех, кто выйдет на пенсию после указанной даты. Но здесь есть ряд нюансов, над которыми мы работаем. Речь идет об определенной категории пенсионеров, обладающих льготами. Это госслужающие, судьи, сотрудники миграционной службы», - сказал Муслимов.

По его словам, для этих лиц изменены правила получения надбавки к трудовой пенсии.

«Сейчас разрабатываются специальные правила, и я думаю, что мы успеем полностью решить эти вопросы до первого июля. Что касается тех, кто выйдет на пенсию до первого июля, их пенсия будет начисляться согласно действующему законодательству», - сказал министр.

У.А.

