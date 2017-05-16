Закрытый банк имеет миллионные долги перед Центробанком

2017-05-16 16:20 | www.oxu.az | 3

Сегодня в административном здании Фонда страхования вкладов проходит заседание кредиторской комиссии находящегося в процессе ликвидации ОАО «Qafqaz İnkişaf Bankı».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в заседании приняла участие часть кредиторов «Qafqaz İnkişaf Bankı».

Заседание провел исполнительный директор Фонда Азад Джавадов.

«Обязательства «Qafqaz İnkişaf Bankı» составляют 85 млн манатов. Большая часть этих средств принадлежит Центробанку.

У Центробанка имеются обеспеченные кредиты на сумму 41,3 млн манатов. Считаю, что до конца года процесс ликвидации «Qafqaz İnkişaf Bankı» будет завершен», - подчеркнул он.

Затем на основе голосования было сочтено целесообразным создание кредиторской комиссии по банку.

У.А.

