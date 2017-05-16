Четыре "золота" Исламиады в копилке азербайджанского стрелка

2017-05-16 15:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский стрелок Руслан Лунев завоевал четвертую золотую медаль на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

Представитель от Азербайджана набрал 240.7 очков в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Второе место занял турецкий спортсмен Юсуф Дикедж (239.7), третье место - пакистанец Мухаммад Шехсад Актар (218.6).

Ранее Руслан Лунев завоевал уже три золотые медали Исламиады.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)