Туркменские тяжёлоатлеты завоевали золотую и серебряную медали IV Игр исламской солидарности

2017-05-16 15:51 | www.trend.az | 3

На высшую ступень пьедестала почёта поднялась представительница Туркменистана Полина Гурьева, выступавшая в весовой категории до 63 кг. В рывке Гурьева легко справилась со штангой весом 88 кг, в толчке – зафиксировала над головой 105 кг, набрав в сумме двоеборья 193 кг. Преимущество воспитанницы заслуженного тренера Туркменистана – Ахмеда Сарыева было подавляющим: ближайшая соперница отстала от победителя на шесть (!) кг.

Серебряная награда – в активе туркменистанки Гульнабат Кадыровой (до 69 кг). Участница Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро с результатами в сумме двоеборья 224 кг и в дисциплине «рывок» – 99 кг установила новые национальные рекорды, превышающие её прежние на 4 килограмма. В толчке туркменская тяжелоатлетка подняла штангу в 115 кг.

Накануне туркменская дзюдоистка Мария Лохова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг. В поединке за третье место уже на второй минуте она уверенно победила представительницу сборной Марокко – Хафса Ятим.

Женская сборная Туркменистана по теннису – Джахан Байрамова, Анастасия Пренко и Гульджан Мухаммедкулиева, – в упорной борьбе выиграв у команд Азербайджана (2:1) и Пакистана (3:0), завоевала бронзовую медаль.

Среди пловцов отличился Мердан Атаев: в финальном заплыве на спине на дистанции 100 метров воспитанник заслуженного тренера страны Сергея Епифанова добыл титул вице-чемпиона.

С учётом сегодняшних достижений, в активе сборной Туркменистана – пять наград («золото», два «серебра» и две «бронзы»), что закрепило за спортсменами страны место в десятке сильнейших в общекомандном зачёте.

14 мая ещё один туркменский боксёр Хорасан Имамкулиев, выступая в весовой категории до 60 кг, уверенно одержав две победы, вышел в полуфинал.