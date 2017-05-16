Изменяются правила контроля за деятельностью азербайджанских дипломатов

2017-05-16 17:08 | www.apa.az | 3

Расширяется контроль над деятельностью сотрудников дипломатических органов Азербайджана, конкретизируются правила аттестации деятельности всех дипломатических служащих.

Как сообщает АПА, в связи с этим по представлению президента Азербайджана предлагается внести изменения в закон «О дипломатической службе».

Предлагается дополнить 14 статью новым пунктом, согласно которому сотрудники дипломатической службы, проработавшие минимум 1 год на своей должности, могут быть аттестованы.

Третий пункт статьи же предлагается изменить на: «аттестация проводится согласно правилам, определенным соответствующим органом исполнительной власти». Нынешний вариант пункта звучит так: «Правила проведения аттестации определяются соответствующими законодательными актами Азербайджанской Республики».

Проект рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса 23 мая.