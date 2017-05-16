Cемь фактов о новой «Мисс США» – ФОТО

2017-05-16 16:32 | www.oxu.az | 3

Cостоялся финал конкурса красоты «Мисс США - 2017», победительницей которого стала 25-летняя Кара МакКаллоу из Вашингтона (округ Колумбия). Девушка оказалась не только красавицей, но и умницей: все были поражены, когда узнали о ее профессии — Кара работает физиком-ядерщиком в Комиссии по ядерному регулированию. Чем же еще может удивить нас новая «Мисс США»?

Oxu.Az со ссылкой на SPLETNIK.RU разузнал несколько интересных фактов о Каре МакКаллоу.

1. Кара МакКаллоу родом из Италии

Кара МакКаллоу родилась 9 сентября 1991 года в Неаполе, Италия. О ее матери Бетти Энн Паркер известно мало: у женщины пятеро детей, но только двое из них являются биологическими. Отец девушки — военнослужащий Корпуса морской пехоты США, из-за чего семья часто переезжала: Кара подолгу жила в разных странах — на Сицилии, в Южной Корее, в Японии, на Гавайских островах.

Кара МакКаллоу с мамой

2. Кара МакКаллоу — вторая подряд «Мисс США» из Вашингтона

Победа 25-летней Кары может стать поводом для проведения отдельного конкурса «Мисс Вашингтон», ведь уже второй год подряд корону завоевывает девушка из Вашингтона, округа Колумбия. В прошлом году победительницей стала 27-летняя Дешона Барбер, которая также из столицы США. До этого с 2002 года из столицы США никто коронован не был.

3. Кара — ученый

МакКаллоу работает в Комиссии по ядерному регулированию США на должности физика-ядерщика. Окончила же королева красоты химический факультет Университета Южной Каролины. Во время обучения она участвовала в работе студенческих научных обществ и специализировалась в области ядерной физики.

«Я поняла, что нахожусь в конкуренции с самой собой, когда преодолела страх перед математикой, окончив университет по специальности «Радиохимия». Тогда я решила стать единственным ученым из моего курса по этой специальности», - рассказала Кара в одном из интервью.

4. На протяжении всего конкурса Кара с гордостью демонстрировала свою афро-прическу

«Я решила принять то, в чем я чувствую себя комфортно, а это в свою очередь помогает мне чувствовать себя лучше на сцене. Таким образом я объединяюсь с людьми. Эти типичные гладкие волосы... Не то чтобы это уже не модно, однако такие волосы начинают надоедать», - рассказала Кара МакКаллоу изданию Refinery29.

5. Она работает с детьми

Кара организовала проект под названием «Изучение науки для детей» (Science Exploration for Kids): девушка Кара ходит в школы и работает с детьми, показывая им, что наука может быть интересной. Кара очень любит учить детей, и она надеется, что это побудит их к дальнейшему изучению науки, когда они вырастут.

Если я помогу хоть одному студенту сдать математику или химию, то одна девушка станет лучше играть в баскетбол, а один прохожий узнает о радиохимии. Я знаю, что я не позволю страху или неудаче помешать моему успеху и возможности объединять людей.

Кроме этого, МакКалоу была членом многих сообществ ученых: Американского химического общества, Общества специалистов по защите от ионизирующих излучений, Американского ядерного общества и многих других.

6. Королева красоты любит готовить

Оказывается, когда Кара не слишком занята на работе и с обучением детей, она готовит. А любимая кухня девушки — итальянская. И это не удивительно, ведь Кара родилась в итальянском городе Неаполь.

7. Личная жизнь

О личной жизни «Мисс США - 2017» пока ничего неизвестно. Скорее всего, у такой занятой девушки просто нет времени на развлечения. Ее личный аккаунт в Instagram также не выдает никакой информации о том, есть ли возлюбленный у красавицы.

A.C.

