В Баку момент суицида 31-летней женщины попал на камеру – ВИДЕО (18+) + ОБНОВЛЕНО

2017-05-16 16:40 | www.oxu.az | 3

Стали известны некоторые детали в связи с суицидом, совершенным в центре Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, покончившая с собой 31-летняя Шарифова Сусанна жила в гражданском браке. У нее остались двое детей.

Сообщается, что женщина часто ссорилась с мужем. Во время очередного конфликта женщина выбросилась из окна. В этот момент в квартире находились ее малолетние дети и муж. Сусанна скончалась от полученных травм по дороге в больницу.

По факту проводится расследование.

18:34 (16.05.2017)

В Баку камера запечатлела момент суицида 31-летней женщины.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BAKU.WS, в Управлении полиции Насиминского района сообщили, что Сусанна Шарифова, 1986 года рождения, бросилась с 3-го этажа.

Женщина скончалась по дороге в больницу.

Причины суицида расследуются.

Э.Ш.