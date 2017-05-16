В Баку продолжаются "Дни триумфа", посвященные Исламиаде (ФОТО)

2017-05-16 15:58 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана в рамках проекта "Zəfər günləri" ("Дни триумфа") прошла традиционная встреча с победителями и призерами IV Игр исламской солидарности Баку- 2017.

На открытии вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде отметил, что азербайджанские спортсмены за первые дни проведения Исламиады достигли исторических результатов - 33 золотые, 23 серебряные и 12 бронзовых медалей, и это далеко не предел, потому что соревнования продолжаются и предстоят новые победы.

Затем медалисты по традиции расписались на доске почета, им были вручены подарки. В церемонии приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Исмаил Исмайлов, вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азер Алиев, олимпийские чемпионы Назим Гусейнов, Эльнур Мамедли и другие.

Для гостей была подготовлена концертная программа с участием популярного исполнителя Васифа Магеррамли.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов)