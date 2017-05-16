Женская сборная Туркменистана по теннису заняла третье место на IV Играх исламской солидарности

2017-05-16 16:02 | www.trend.az | 2

На IV Играх исламской солидарности в Баку женская сборная по теннису завоевала бронзовые медали, сообщает посольство Туркменистана в Азербайджане.

В данной дисциплине победитель и призёры определяются по результатам выступлений спортсменов в двух индивидуальных поединках и одном парном. На пути к заветной награде, туркменские девушки – Джахан Байрамова, Анастасия Пренко и Гульджахан Мухамметгулыева – обыграли на кортах Бакинской академии тенниса сборную хозяев Игр – команду Азербайджана, а также Пакистана.

В мужских командных соревнованиях туркменистанцы смогли дойти до четвертьфинала. Теперь туркменским теннисистам, в том числе и девушкам, предстоит побороться за медали ещё в двух турнирах – в индивидуальной и парной дисциплинах.

Неплохой старт на Исламских играх взяли туркменские боксеры. Хорсан Имамкулиев (до 60 кг) уже обеспечил себе место на пьедестале почёта. Он вышел в полуфинал, уверенно выиграв у Мохаммада Абу Джажеха из Иордании, а это, как минимум, бронзовые награды.

Ещё один представитель сборной Туркменистана, мастер спорта международного класса, бронзовый призёр первых Юношеских олимпийских игр-2010 в Сингапуре, участник Олимпиады-2012 в Лондоне – Нурсахет Паззыев (до 75 кг) в субботнем поединке вывел из дальнейшей борьбы за медали кыргызстанца Азамата Каныбека Уулу, обеспечив, тем самым, себе место в четвертьфинале. За выход в группу медалистов ему предстоит сразиться с Юнессом Гарроуми из Марокко (16 мая).

С недавних пор мужская сборная Туркменистана по боксу занимается под руководством заслуженного тренера России Александра Лебзяка, который был приглашён в Ашхабад, чтобы подготовить боксёров к Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

В состязаниях по тяжёлой атлетике в шаге от медали остановилась Юлдуз Джумабаева, завоевавшая четвёртое место в весовой категории до 48 килограммов. Воспитанница заслуженного тренера Туркменистана и главного наставника национальной женской сборной – Ахмеда Сарыева набрала в сумме двоеборья 163 кг (71 кг – рывок и 92 кг – толчок), что всего на один килограмм отделило её от бронзовой награды, которую (с суммой 164 кг) завоевала Гамзе Каракол из Турции.

Штангистка Бягуль Бердыева вошла в семёрку лучших спортсменов соревнований в весовой категории до 53 кг. Её результат в сумме двоеборья составил 150 кг (65 кг – рывок и 85 кг – толчок).

Дияр Ходжаев вошел в пятёрку лучших в состязаниях по карате-до в весовой категории до 67 кг. Дияр - рекордсмен мира в номинации «Самая быстрая победа»: на открытом розыгрыше Кубка России по фудокан-карате 2015 года он добыл победу на седьмой секунде.

После выступления на Исламских играх Д.Ходжаеву, а также Зохреджан Джумабаевой предстоит подготовка к IX Кубку мира по традиционному карате, который пройдёт с 31 мая по 4 июня в городе Лодзь (Польша).

Команда туркменских волейболистов после технического выигрыша над сборной Палестины – 3:0 – занимает третье место в группе «А», где также выступают: команда Азербайджана, занимающая первую позицию (6 очков), Турции (5 очков) – второе место и Пакистана (0 очков) – четвёртое место.

У туркменистанцев остаются хорошие шансы, ведь впереди ещё два круга игр. Самый сложный матч предстоит 17 мая, когда туркменские спортсмены встретятся на площадке «Crystal Hall» с представителями хозяев Игр – сборной Азербайджана, а 19-го числа – сразятся с командой Пакистана.