Имущество двух банков выставляется на аукцион

2017-05-16 17:15 | www.apa.az | 3

В Азербайджане из находящихся в процессе ликвидации банков на аукцион в первую очередь будет выставлено имущество ОАО Royal Bank и ОАО Atrabank.

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил исполнительный директор Фонда страхования вкладов Азад Джавадов. По его словам, соглашение об этом будет подписано в ближайшее время. «Рыночная стоимость имущества Atrabank составляет 14 млн. манатов. Балансовая стоимость имущества составляет 37 млн. манатов».