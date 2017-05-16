Совокупный капитал AccessBank превысил 67 млн. манатов

2017-05-16 17:34 | www.apa.az | 3

AccessBank завершил первый квартал текущего года с положительными показателями.

Как сообщили АПА-Экономикс в банке, согласно финансовым отчетам AccessBank, совокупный капитал увеличился на 28% и достиг 67 млн. 348 тыс. манатов.

Одним из факторов, привлекающих внимание, является то, что существенно возросла сумма депозитов, вложенных населением в AccessBank. Так, в конце третьего квартала депозитный портфель банка вырос на 7% и составил 301 млн. 795 тыс. манатов. Значительный рост суммы вкладов служит показателем высокого доверия, возлагаемого клиентами на AccessBank.

AccessBank обладает наивысшим рейтингом среди банков Азербайджана, и владеет 100% иностранным капиталом, что в очередной раз подтверждает стабильность и надежность AccessBank.

Также, одним из свойств, привлекающих клиентов, является то, что AccessBank, учитывая их потребности, предлагает различные виды депозитов как физическим, так и юридическим лицам. Предлагая клиентам «Срочный», «Возрастающий», «Накопительный» и «Доступный» депозит с выгодными условиями, Банк предоставляет возможность сделать вклад на любой срок.

Напомним, что AccessBank является членом Фонда страхования депозитов.