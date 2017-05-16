Поместье, в котором снимали «Гордость и предубеждение», продают за 11,6 млн долларов

2017-05-16 16:50 | www.oxu.az | 3

Легендарное поместье из фильма «Гордость и предубеждение», снятого по одноимённой книге, в котором разворачивалась любовная история между мистером Дарси и Элизабет Беннет, выставлено на продажу. Оно может стать вашим за каких-то 11,6 миллиона долларов, передает Oxu.Az со ссылкой на life.ru.

Недвижимость, которую киношная семья Беннетов называла своим домом в фильме 1995 года, выставляется на продажу впервые за 70 лет, согласно изданию Country Life. Имение под названием Лакингтон-корт (или Лонгборн) расположено в Котсуолд-Хилсе, холмистой местности в западной части центральной Англии. Общая территория усадьбы — 60,7 гектара, на которых грациозно расположился большой дом с семью спальнями, конюшня, пять гостевых домов, а также фермерские здания.

Помимо дома Беннетов этот дом играл роль и поместья мистера Дарси. К сожалению для поклонниц книги и фильма, ни сам Дарси, ни Колин Фёрт, который исполнил его роль, в стоимость усадьбы не включены.

Публикация от Luckington Court (@luckingtoncourtevents) Мар 12 2016 в 3:18 PST

A.C.

