Изменяются правила надзора над деятельностью азербайджанских дипломатов

2017-05-16 16:57 | www.oxu.az | 3

Контроль над деятельностью сотрудников дипломатических органов Азербайджана расширяется, конкретизируются правила аттестации деятельности всех находящихся на дипломатической службе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим в закон «О дипломатической службе» вносятся дополнения и изменения.

Предлагается дополнить 14 статью новым пунктом, согласно которому сотрудники дипломатической службы проработавшие минимум 1 год на своей должности могут быть аттестованы.



Третий пункт статьи же предлагается изменить на: «аттестация проводится согласно правилам, определенным соответствующим органом исполнительной власти». Нынешний вариант пункта звучит так: «Правила проведения аттестации определяются соответствующими законодательными актами Азербайджанской Республики».

Проект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса и 23 мая будет вынесен на обсуждение.

Н.О.

