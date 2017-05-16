Из Германии в Азербайджан: Авяз Абдуллаев выступит на родной сцене

2017-05-16 16:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - 27 мая в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку состоится спектакль "Трубадур" Джузеппе Верди, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Эта опера входит в сокровищницу мирового оперного искусства, пользуется огромной популярностью среди меломанов и любителей оперы и каждый раз при показе собирает большую зрительскую аудиторию.

В целях усиления профессионального уровня спектакля руководством театра оперы и балета для участия в спектакле приглашены известные оперные певцы. Так, партию Манрико будет исполнять ведущий солист Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои, народный артист Узбекистана, обладатель гран-при и первых премий международных конкурсов вокалистов Рамиз Усманов.

Для исполнения партии графа ди Луны приглашен солист национальной оперы Мангейма (Германия), народный артист Азербайджана Авяз Абдуллаев. Партию Леоноры будет исполнять заслуженная артистка Азербайджана Афаг Аббасова, а в роли Азучены выступит солистка театра Нина Макарова.

Дирижировать спектаклем будет заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эюб Гулиев.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)