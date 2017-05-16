В Азербайджане введены ограничения на употребление табачных изделий

2017-05-16 16:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на состоявшемся во вторник пленарном заседании принял закон "Об ограничении использования табачных изделий".

Законопроект конкретизирует места, где курение сигарет запрещено. В частности, это образовательные учреждения, места проведения спортивных состязаний и других массовых мероприятий, торговые объекты, рестораны, кафе, бары и другие объекты общественного питания, гостиницы, учреждения здравоохранения, реабилитационные центры, санатории, курорты, социальные объекты, театры и кинотеатры, выставки, читальные залы, библиотеки, музеи и другие культурные учреждения, подземные и наземные переходы, автобусы (в том числе междугородние и международные) и такси, вестибюли, переходы и платформы, вагоны метро, воздушный, железнодорожный, морской и речной транспорт, автобусные остановки, вокзалы, речные и морские порты, аэропорты, таксофоны, лифты, общие площадки многоквартирных зданий, заправочные станции, здания и предприятия, где хранятся быстровоспламеняющиеся вещества, детские площадки, пляжи, рабочие места организаций, предприятий и управлений вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности.

При этом работодатели могут выделить для курения отдельные места, а в остальных частях офиса или предприятия должен быть знак или надпись с предупреждением о запрете курения. Места, выделенные для курения, должны быть оснащены в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм.

Согласно проекту закона, для защиты окружающей среды и предотвращения заболеваний, вызванных курением табака, соответствующий орган исполнительной власти сможет запрещать на отдельных участках, в зданиях и объектах курение табака, менять налоговую и ценовую политику для снижения спроса на табачные изделия, запрещать или ограничивать продажу и рекламу табака и т.д.

В настоящее время потребление табака регулируется законом "О табаке и табачных изделиях". Новый закон, также как и предыдущий нормативный документ, предусматривает запрет на бесплатное распространение табачных изделий и их образцов, использование табака в качестве приза в лотереях, конкурсах, спортивных состязаниях, играх, а также проведение игр, связанных с продажей или использованием табака, в том числе сбором упаковок для сигарет и их отдельных частей.

Законопроект запрещает вещание детских радиопрограмм, фильмов и телепередач, показ спектаклей, где открыто демонстрируется курение табака и табачных изделий. В случае со спектаклями, радиопрограммами, фильмами и телепередачами для взрослой аудитории демонстрация употребления табака должна сопровождаться социальной рекламой о вреде курения.

В ходе пленарного заседания депутаты также приняли во втором чтении закон "О правилах этического поведения членов муниципалитетов", а также приняли поправки в закон "О судебно-правовом совете".

(Автор: Азад Гасанли)

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