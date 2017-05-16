Столица Грузии осталась без света - ОБНОВЛЕНО

2017-05-16 18:01 | www.apa.az | 3

Скоро будет восстановлена подача электроэнергии в Тбилиси и Рустави.

Как передает АПА, об этом агентству «Инфо Рустави» сообщили в Госслужбе «Электрические системы».

Было отмечено, что проблема возникла в линиях подачи электроэнергии на границе с Арменией. Именно поэтому в этих городах нет электричества.

Восстановление подачи электричества будет осуществляться поэтапно.

***

17:07

Столица Грузии осталась без света.

Как сообщает АПА со ссылкой на СМИ Грузии, подача электроэнергии была прекращена в 16:10 по местному времени.

Наряду с этим без света остался и город Рустави, который расположен в 25 км от Тбилиси.

В Госслужбе «Электрические системы» сообщили агентству «Инфо Рустави», что причины отключению электроэнергии выясняются.

Когда будет восстановлена подача электроэнергии неизвестно.